توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حدوث اختراق في المفاوضات، مؤكداً أن السفن التي احتجزتها إيران في مضيق هرمز ليست أمريكية.



وقال ترمب لشبكة «فوكس نيوز»: «أراقب عن كثب تحركات إيران في مضيق هرمز».



وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن احتجاز سفينتين واقتيادهما إلى المياه الإيرانية، حسبما نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية.



بدورها، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها أعادت 29 سفينة في إطار الحصار الأمريكي المفروض على إيران.



بدوره، طلب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف من سفير إيران في إسلام آباد رضا أميري مقدم، نقل رسالة إلى القيادة الإيرانية للنظر في عقد جولة مفاوضات مع الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن.



ونقلت قناة «الشرق» عن مصدر باكستاني قوله إن اجتماع شريف مع السفير الإيراني استمر لفترة طويلة، لكنه ركّز على التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، والضغوط الدولية التي تواجهها إيران، وآفاق السلام والاستقرار في المنطقة.



ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين باكستانيين قولهم إنهم لا يزالون يأملون في أن يتفق الجانبان الأمريكي والإيراني على خفض التصعيد والاجتماع مجدداً.