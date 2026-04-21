وسط تصاعد التهديدات الرقمية المرتبطة بخدمات الدفع الإلكتروني، وجّه خبراء الأمن السيبراني تحذيرات مباشرة لمستخدمي Apple Pay، مؤكدين ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتأمين الحسابات البنكية المرتبطة بها، في ظل تطور أساليب الاحتيال التي باتت تحاكي الجهات الرسمية بدقة عالية، مستغلة ثقة المستخدمين وسرعة استجابتهم للرسائل المفاجئة، بحسب ما ذكر موقع 24 نقلًا عن منصات متخصصة مثل ConsumerAffairs وTechRadar.

التوصيات تبدأ بتجاهل أي رسائل نصية أو بريدية تدّعي وجود مشكلة عاجلة في الحساب، إذ تعتمد معظم محاولات الاحتيال على خلق حالة استعجال، لدفع المستخدم إلى اتخاذ قرار سريع دون تحقق، فيما يُنصح بمراجعة العمليات البنكية مباشرة من التطبيق الرسمي، بدل الاعتماد على الرسائل الواردة.

ويؤكد الخبراء، أهمية التواصل فقط عبر القنوات الرسمية للبنك أو الشركة، وعدم مشاركة أي بيانات حساسة مثل كلمات المرور أو أرقام التعريف الشخصي، نظرًا لأن الجهات الرسمية لا تطلب هذه المعلومات عبر الرسائل أو المكالمات.

كما شددوا على ضرورة التدقيق في عناوين البريد الإلكتروني والروابط، حيث تكشف الأخطاء الإملائية أو النطاقات غير الرسمية عن محاولات تصيّد، إضافة إلى الحذر من الرسائل التي تستخدم أسلوب الضغط الزمني أو التهديد بإيقاف الحساب، وهي من أبرز أدوات المحتالين.