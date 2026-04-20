في مشهد متداخل بين التصعيد العسكري والحراك الدبلوماسي، أكدت مصادر لإعلام باكستاني أن وفداً إيرانياً يُتوقع وصوله إلى إسلام آباد الثلاثاء، رغم النفي العلني من طهران، في وقت تشير فيه المعطيات إلى تضييق الفجوات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية، ما يفتح الباب أمام مسار تفاوضي غير معلن.

تصعيد بحري… وترمب يؤكد اعتراض «توسكا»

على الضفة الأخرى، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من لهجته، مؤكداً اعتراض سفينة الشحن الإيرانية «توسكا» بعد رفض طاقمها الامتثال للتوجيهات الأمريكية، في خطوة تعكس تشديد واشنطن لإجراءات الحصار البحري.

وكشفت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أن عناصر من مشاة البحرية انطلقوا من سفينة الهجوم البرمائي «يو إس إس تريبولي» عبر مروحيات، ونفذوا عملية إنزال جوي فوق بحر العرب للصعود على متن السفينة والسيطرة عليها.

تفاصيل العملية… من المطاردة إلى السيطرة

وأوضحت «سنتكوم» أن المدمرة الصاروخية «يو إس إس سبروانس» اعترضت السفينة «إم/في توسكا» أثناء عبورها شمالي بحر العرب بسرعة 17 عقدة، في طريقها إلى ميناء بندر عباس الإيراني.

كما نشرت القيادة المركزية لقطات مصورة للعملية عبر حسابها على منصة «إكس»، أظهرت لحظات الاقتحام والسيطرة، في إطار الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئ إيران.

تقارب حذر… ومفاوضات خلف الكواليس

في المقابل، كشفت مصادر باكستانية عن تضييق ملموس للفجوات بين واشنطن وطهران خلال الأيام الماضية، ما يعزز فرضية وجود مفاوضات غير مباشرة تُدار بعيداً عن الأضواء.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ترقب وصول الوفد الإيراني، الذي – رغم النفي الرسمي – يُنظر إليه كمؤشر على جدية التحركات الدبلوماسية في إسلام آباد.

اجتماع مغلق… وغموض في الأهداف

في السياق ذاته، أعلن البيت الأبيض أن ترمب سيشارك اليوم في اجتماع سياسي مغلق بعيداً عن وسائل الإعلام، دون الكشف عن تفاصيل أو أهداف هذا اللقاء، ما يزيد من حالة الغموض حول طبيعة المرحلة المقبلة.