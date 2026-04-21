تحولت جلسة تصوير هادئة في أعماق البحر بالفلبين إلى مشهد درامي غير محسوب، بعدما فوجئت السباحة مورين كالاغو بظهور قرش حوتي ضخم اقترب منها بصمت تام خلال تنفيذها وضعية تصوير تحت الماء.

اقتراب بلا إنذار

وسط تركيزها أمام العدسة، لم تلاحظ السباحة اقتراب الكائن البحري العملاق، قبل أن يلامس ذراعها بلطف في لحظة خاطفة أربكت المشهد بالكامل، لتتحول اللقطة من تصوير فني إلى موقف مفاجئ في عمق البحر.

رد فعل هادئ

ورغم عنصر المفاجأة، تمكنت كالاغو من الحفاظ على هدوئها، قبل أن تتجه بسرعة نحو السطح دون أي إصابات، في تصرف عفوي عكس سيطرة لافتة على الموقف رغم خطورته المحتملة.

انتشار واسع

المشهد الذي تم توثيقه وانتشر على نطاق واسع أثار تفاعلاً كبيراً، وأشاد كثيرون بقدرتها على التعامل مع لحظة غير متوقعة بجانب كائن بحري ضخم، في وقت تحوّل الفيديو إلى مادة تداول واسعة على منصات التواصل.

ويُعرف القرش الحوت بأنه من أضخم الكائنات البحرية في العالم، ورغم حجمه الهائل، إلا أنه يتغذى على العوالق البحرية ويُعد من الكائنات المسالمة تجاه البشر، لكن قربه المفاجئ قد يثير الارتباك.

تفاعل ساخر

وانقسمت التعليقات بين الإعجاب بالموقف والطرافة، إذ تخيّل البعض «تحية» من الكائن العملاق، فيما اعتبر آخرون أن المشهد أقرب إلى لحظة لقاء غير متوقعة في أعماق المحيط.

درس في العمق

ورغم طابعه اللافت، أعاد الحادث التذكير بطبيعة الحياة البحرية غير المتوقعة، وأهمية التعامل بحذر حتى في البيئات التي تبدو آمنة وهادئة تحت سطح الماء.