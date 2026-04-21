نفّذ فرع معهد الإدارة العامة بمنطقة عسير، أمس (الإثنين)، ورشة عمل بعنوان (تعزيز الإبداع والابتكار في القطاع العام)، استهدفت مسؤولي وقيادات إدارات التميز المؤسسي في الجهات الحكومية بالمنطقة.

وهدفت الورشة إلى تعزيز قيم الإبداع والابتكار في القطاع الحكومي بمنطقة عسير، تزامناً مع اليوم العالمي للإبداع والابتكار، إلى جانب رصد أبرز التحديات التي تواجه القطاع العام، ومناقشة آليات معالجتها.

وقدّم الورشة مدير إدارة العمليات بالفرع حسام بن كامل بخيت، ورئيس قسم برامج الإدارة والسياسات العامة بدر بن مستور آل الحارث.

الجدير بالذكر أن الورشة تنطلق من دور المعهد في تطوير العمل الإداري والمهني بالمملكة المتمثل في مثل هذه الورش التي تسهم في تقليص الفجوة بين التطلعات والواقع.