ساعة عمرو دياب تثير الجدل بسعر خيالي

خطف الفنان عمرو دياب الأنظار خلال حضوره حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، بعدما ظهر بإطلالة أنيقة، كان أبرز ما فيها ساعة فاخرة أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل فاخرة مرصعة بالألماس

الساعة مصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، بقطر 40 ملم، مع إطار مرصع بالألماس، وميناء أسود بتصميم كرونوغراف يضم عدادات فرعية من الذهب الوردي، إضافة إلى مؤشرات مرصعة بالياقوت الأزرق.

واكتمل التصميم بسوار من الذهب الوردي، ما منح الساعة مظهراً يجمع بين الفخامة والدقة في أدق تفاصيله.

سعر يتجاوز الملايين

تُقدّر قيمة الساعة في أسواق الساعات الفاخرة بما يراوح بين 400 و600 ألف دولار، أي ما يعادل نحو 20 إلى أكثر من 30 مليون جنيه مصري، وفق تقديرات متداولة لقطع مماثلة من الطراز نفسه.

حفل مرتقب لـ«الهضبة»

ويستعد عمرو دياب لإحياء حفل غنائي كبير يوم 1 مايو داخل الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وسط توقعات بحضور جماهيري ضخم ضمن أبرز حفلات الموسم.