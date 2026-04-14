لحظات مرعبة.. نجاة شخصين بعد اختراق أسياخ حديدية سيارتهما في أنطاليا

في حادثة صادمة كادت تتحول إلى كارثة، شهدت مدينة أنطاليا التركية لحظات مرعبة بعدما اخترقت قضبان حديد إنشائية زجاج سيارة بشكل مفاجئ، لتتحول إلى «سِهام» اخترقت المركبة أثناء سيرها.

في منطقة مانافغات، انزلقت حمولة حديد من شاحنة كانت تسير على الطريق، لتخترق الزجاج الأمامي لسيارة كانت خلفها مباشرة، وتدخل إلى داخلها بشكل خطير. ورغم قوة الحادث وكونه بدا كأنه مشهد من فيلم رعب، نجا شخصان كانا داخل السيارة بإصابات طفيفة فقط.

وبحسب التفاصيل، وقع الحادث صباحاً على طريق ديمقراطية بولفاري، عندما اضطرت شاحنة محمّلة بقضبان حديدية إلى التوقف بشكل مفاجئ عند أحد التقاطعات. وبسبب عدم تثبيت الحمولة بشكل محكم، تحركت القضبان الثقيلة وانطلقت نحو السيارة التي كانت تسير خلفها مباشرة.

القضبان اخترقت الزجاج الأمامي ودخلت إلى المقصورة، ما وضع السائق والراكب في خطر بالغ، إلا أن العناية الإلهية حالت دون وقوع إصابات خطيرة، واقتصرت الأضرار على إصابات طفيفة.

كاميرات المراقبة في أحد المواقع القريبة وثّقت الحادثة بالكامل، وأظهرت لحظة ارتطام الحديد بالسيارة وتوقفها المفاجئ، في مشهد أثار الذهول. وقد جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة بعد تقديم الإسعافات الأولية.

فيما باشرت السلطات تحقيقاً موسعاً للوقوف على ملابسات الحادث ومدى التزام الشاحنة بمعايير تأمين الحمولة، وتم استدعاء السائق لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات.