وحسب ما ذكرت صحيفة «ذا صن»، تم إطلاق الإنذار عند الساعة 9:45 صباحًا، بعد رصد شخص داخل منطقة محظورة في المطار، بالقرب من طائرة نقل من طراز «C-130 هيركوليس» تابعة لسلاح الجو الأمريكي، كانت متوقفة في ممر جانبي بعيد داخل المطار، فيما استجابت شرطة المطار وخدمة الإطفاء والإنقاذ التابعة لمطار «شانون» للحادث.

وأُشير إلى أن عناصر الشرطة وقوات الدفاع الإيرلندية، الذين كانوا على رأس العمل في ذلك الوقت، استجابوا بسرعة.

كما وصلت تعزيزات من الشرطة، إلى جانب محققين مسلحين، بالإضافة إلى أفراد من وحدة الدعم المسلح.

ويُعتقد أن الشخص صعد إلى جناح الطائرة وألحق أضرارًا بهيكلها باستخدام أداة يُرجح أنها فأس، فيما استُخدم سلم متنقل للوصول إليه والسيطرة عليه، قبل أن يتم اعتقاله ووضعه قيد الاحتجاز.

كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات إخبارية مقطع فيديو يوثق الواقعة، في حين كثّف ضباط شرطة المطار دورياتهم في محيط المنشأة، في محاولة لتحديد نقطة الدخول التي تمكن عبرها الشخص من التسلل.