

في تطور قضائي لافت، قضت جهة مختصة بعدم أهلية المتهم في قضية مقتل اللاجئة الأوكرانية إيرينا زاروتسكا للمثول أمام المحكمة، بعد اتهامه بطعنها حتى الموت داخل قطار «CATS» في مدينة شارلوت الأمريكية، فيما تحرك الدفاع لطلب تأجيل جلسة محورية لمدة ستة أشهر، تزامنًا مع استمرار احتجازه لدى السلطات الفيدرالية.

تقييم طبي يحسم الأهلية

وبحسب وثائق قضائية، خضع المتهم ديكارلوس براون جونيور لتقييم نفسي في 29 ديسمبر داخل مستشفى «سنترال ريجينال»، خلص إلى عدم أهليته العقلية للمثول أمام المحكمة.

وتقدم محاميه بطلب رسمي في 7 أبريل لتأجيل جلسة تقييم الأهلية لمدة 180 يومًا، في خطوة تهدف لإتاحة مزيد من الوقت للعلاج وإعادة التقييم.

وكانت نتائج التقييم قد ظلت محجوبة في محكمة الولاية، قبل أن تُكشف ضمن طلب التأجيل الأخير.

جريمة بلا مقدمات

تعود تفاصيل الحادثة إلى واقعة وثقها مقطع فيديو، أظهر الضحية وهي تجلس داخل القطار، قبل أن يفاجئها المتهم، الجالس خلفها، بطعنها في الرقبة باستخدام سكين جيب، من دون أي تفاعل أو احتكاك سابق، ما أدى إلى وفاتها على الفور.

وألقت السلطات الأمريكية القبض على الجاني بعد وقت قصير من الجريمة، ووجهت له تهمة القتل من الدرجة الأولى.

اعترافات صادمة واضطراب ذهني

وكان الأمريكي ديكارلوس براون المتهم بقتل اللاجئة الأوكرانية إيرينا زاروتسكا تحدث للمرة الأولى من داخل سجنه، في مكالمة هاتفية مسجلة أجرتها معه شقيقته ونشرتها صحيفة "ديلي ميل".

وكشف المتهم، البالغ 34 عامًا، عن معاناته من اضطرابات نفسية، قائلاً إنه لم يكن يعرف الضحية ولم يتحدث معها مطلقًا.

وزعم أنه كان يعتقد أن جهات محددة زرعت «مواد» في دماغه للتحكم في تصرفاته، مضيفًا: «لم أقل لها كلمة واحدة.. لماذا يطعن أحدهم شخصًا بلا سبب؟».

وكان يتحدث عن نفسه بصيغة الغائب، في دلالة على انفصال إدراكي واضح، مؤكدًا أن «جهة ما» هي التي دفعته لارتكاب الجريمة.

وعندما سألته شقيقته لماذا استهدف إيرينا تحديدا، أجاب بأن من كان يتحكم بتلك المواد هو من دفعه لمهاجمتها.

وقالت تريسي إنها زارت شقيقها مؤخرا في سجن مقاطعة مكلنبورغ وتحدثت معه وجهاً لوجه من خلف زجاج، وأكد لها حينها أنه استهدف الضحية لأنه كان يعتقد أنها "تقرأ أفكاره".

شهادة الأسرة: إخفاق في العلاج

من جهتها، أكدت شقيقة المتهم أنه كان يعاني منذ سنوات من تدهور عقلي حاد، مشيرة إلى محاولاته المتكررة للحصول على علاج طبي، لكنها كانت تنتهي بخروجه من المستشفى خلال 24 ساعة فقط.

وأضافت أنه كان يتواصل مرارًا مع الطوارئ مدعيًا وجود «شريحة إلكترونية» تتحكم في دماغه، إلا أن حالته كانت تُصنف كمشكلة طبية لا تستدعي تدخلاً أمنيًا، معتبرة أن «الجهات المختصة خذلته»، وأنه كان يشكل خطرًا على نفسه وعلى المجتمع.

وداع مؤلم لحلم لم يكتمل

في المقابل، نعت عائلة الضحية إيرينا زاروتسكا ابنتها بكلمات مؤثرة، ووصفتها بأنها «فنانة موهوبة وروح نابضة بالحياة»، كانت تدرس الفن والترميم في كييف، وتحلم بالعمل كمساعدة بيطرية، إلى جانب شغفها برعاية الحيوانات.