مصر: إلغاء «كارت الجوازات الورقي» للركاب بمطار القاهرة

أعلنت مصر، رسمياً إلغاء العمل بـ«كارت الجوازات الورقي» للركاب المصريين في السفر والوصول بجميع مباني الركاب بمطار القاهرة الدولي، وذلك اعتبارًا من يوم السبت القادم 11 أبريل 2026، وذلك في خطوة تنهي عقوداً من التعاملات الورقية التقليدية وضمن إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتحديث منظومة المطارات.

وبحسب بيان رسمي صادر، اليوم (الثلاثاء) عن وزارة الطيران المدني المصرية، فإنه بموجب القرار، سيتم الاستغناء تماماً عن نماذج البيانات الورقية التي كان يلتزم الركاب المصريون بملئها في صالات السفر والوصول في إطار المساعي نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات الحكومية، بما يعزز من مرونة وسلاسة حركة السفر.

وأكدت وزارة الطيران أن التطبيق الفعلي للقرار سيدأ من مطار القاهرة الدولي بجميع مبانيه، ومن المقرر تعميم تطبيق هذه المنظومة تدريجيًا في باقي المطارات المصرية خلال المرحلة القادمة.

في هذا السياق، أكد وزير الطيران المدني سامح الحفني، أن هذا الإجراء يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، وتعزيز كفاءة الأداء داخل المطار، بما يواكب التطورات العالمية في صناعة النقل الجوي.