أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية في مملكة البحرين حكماً ببراءة الفنانة هند البحرينية من الدعوى التي رفعتها عليها شاعره اتهمت من خلالها هند بتسجيل ثلاث أغنيات من كلماتها دون سداد المقابل المالي، ودانت المحكمة شاهد قدّم شهادة زور، وقضت بسجنه عاماً مع النفاذ، وإبعاده نهائياً عن البلاد، مع منح هند حق المطالبة بتعويض يصل إلى 20 ألف دينار بحريني عن الأضرار التي لحقت بها.

رسالة هند

وعقب صدور الحكم، نشرت هند البحرينية عبر حسابها الرسمي على منصة «إنستغرام» صورة لمبنى وزارة العدل البحرينية، مؤكدة أن الظلم محرّم، وأن دعوة المظلوم مستجابة، كما عبّرت عن امتنانها للقضاء في مملكة البحرين، في رسالة اعتبرها متابعون إشارة واضحة إلى طي صفحة الأزمة القانونية التي رافقتها خلال الفترة الماضية.

وتصدّر وسم «هند البحرينية» منصة «إكس» في البحرين وعدد من دول الخليج، إذ تفاعل الجمهور مع الحكم، مؤكدين أن الفنانة خرجت منتصرة بعد سنوات من الجدل، وأشاد متابعون بثباتها خلال الأزمة، فيما رأى آخرون أن الحكم أعاد الاعتبار لمسيرتها الفنية، معربين عن دعمهم لها وتمنياتهم بمرحلة جديدة بعيدة عن النزاعات القانونية.

قضية وشهادة زور

وتعود تفاصيل القضية إلى الدعوى التي رفعتها شاعرة، أتهمت من خلالها هند البحرينية بتسجيل ثلاث أغنيات من كلماتها دون سداد مقابل مالي يُقدّر بـ 6 آلاف دينار بحريني، مستندة في ذلك إلى شهادة شخص زعم أنه مدير أعمال الملحن، وأفاد بأن الحقوق تعود للشاعرة.

غير أن الفنانة طعنت في هذه الشهادة، واستدعت الملحن الحقيقي، الذي نفى بشكل قاطع معرفته بالشاهد أو تكليفه بأي مهمة، ما كشف أن الشهادة مزورة، وأنها استُخدمت في محاولة لابتزاز الفنانة مالياً.