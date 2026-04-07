

بتصريحات هي الأكثر حدّة منذ بدء التصعيد، رسم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر حسابه الخاص في منصة " تروث سوشيال" مشهداً دراماتيكياً لمستقبل إيران، معتبراً أن البلاد تقف على أعتاب لحظة تاريخية قد تُنهي عقوداً من «الابتزاز والفساد»، وتفتح الباب أمام تغيير جذري يعيد تشكيل النظام من الداخل.

«ليلة فاصلة» في تاريخ العالم

قال ترمب إن «حضارة بأكملها ستموت الليلة، ولن تعود أبداً»، مضيفاً: «لا أريد ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث»، في توصيف يعكس توقعه لحدوث تحولات كبرى قد تمتد آثارها إلى ما هو أبعد من حدود إيران.

التغيير الجذري واقع يتشكل

وأكد الرئيس الأمريكي أن «التغيير الجذري والشامل للنظام قد تحقق»، مشيراً إلى بروز «عقول مختلفة، أكثر ذكاءً، وأقل تطرفاً»، في إشارة إلى احتمال تشكّل ملامح مرحلة سياسية جديدة داخل إيران.