في مشهد قلّما يُرى في عالم الطيران، تحوّل أحد الطرق السريعة في ولاية بنسلفانيا إلى ممر اضطراري لطائرة صغيرة، بعد تعرضها لعطل مفاجئ في المحرك، ليبرهن الطيار على قدرة عالية من الهدوء والسيطرة في مواجهة أزمة مفاجئة.

فقد شهد الطريق السريع I-78 هبوطاً اضطرارياً ناجحاً لطائرة من طراز Commander 114B، بعد إقلاعها من مطار مطار سولبرغ، حين تعطل محركها فجأة. وذكر التقرير أن الطيار، البالغ من العمر 65 عاماً، حاول التوجه إلى أقرب مطار، إلا أن العطل أجبره على اتخاذ قرار حاسم بالهبوط على الطريق السريع.

وكانت الطائرة تقل راكبة تبلغ من العمر 34 عاماً، وقد نجح الطيار في تنفيذ الهبوط بين السيارات المتحركة دون أي تصادم أو إصابات، في لحظة مثيرة وثّقتها كاميرات الشهود.

وأدت الواقعة إلى إغلاق المسارات المتجهة شرقاً قرب بلدة وايزنبرغ لساعات، قبل أن تتم إعادة فتح الطريق بعد سحب الطائرة إلى أقرب مطار، فيما أثارت الحادثة إعجاب الجميع لمهارة الطيار في التعامل مع موقف بالغ الخطورة.