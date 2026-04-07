بِرعايةِ محافظِ جدة، الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، يشرع ملتقى قراءة النص، في دورته الثانية والعشرين، أبوابه نحو فضاءاتٍ نقديةٍ رحبةٍ، بجمعية أدبي جدة، مساء اليوم (الثلاثاء)، ليناقشَ نخبةٌ من المثقفين والباحثين تحولاتِ الأدب السعودي في ظل رؤية المملكة الطموحة.

وتتناغم الرؤى لاستشراف مستقبل الحرف، عبر محاور تمتد لتشمل أثر التحولات الوطنية في تطور الأجناس الأدبية، وتجليات المكان، وبناء الإنسان، مرورًا بتجارب الشباب الجديدة، وآفاق الأدب الرقمي، والترجمة التي تنقل الإبداع المحلي إلى العالمية.

وفي لفتةٍ تجسد قيم الوفاء للمسيرة الثقافية، يُتوِّج الملتقى القاص محمد علي قدس شخصيةً لهذا العام، تقديرًا لعطائه الأدبي الممتد.

وقد أشار الدكتور عبد الله عويقل السلمي إلى أن هذا المحفل، الذي يقترب من إكمال ربع قرن، أصبح اليوم موردًا عذبًا للباحثين، ومادةً ثريةً للرسائل العلمية في الجامعات، بفضل الإيمان العميق والرعاية التي يحظى بها من سمو محافظ جدة، والدعم السخي من رجال الثقافة والأعمال، الذين جعلوا من هذا الملتقى منارةً معرفيةً تسجل حضورًا لافتًا في تضاريس الأدب العربي.