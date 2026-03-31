الجلوس لفترات طويلة لم يعد مجرد عادة يومية، بل خطر صحي حقيقي قد يؤدي إلى أمراض خطيرة دون أعراض واضحة، ورغم أن التدخين وسوء التغذية والعوامل الوراثية تُعد من أبرز أسباب أمراض القلب، إلا أن الأبحاث الحديثة تسلط الضوء على عامل خفي لا يحظى بالاهتمام الكافي وهو الجلوس لفترات طويلة.

فقد كشفت دراسة نُشرت في Journal of the American College of Cardiology أن الأشخاص الذين يجلسون لأكثر من 10 ساعات يومياً يواجهون خطراً أعلى بكثير للإصابة بأمراض الشرايين التاجية، وتجلط الأوردة العميقة، بل وحتى الوفاة المبكرة، بغض النظر عن مستوى نشاطهم البدني.

لماذا يُعد الجلوس الطويل خطيراً؟

وتكمن المشكلة الأساسية في تباطؤ عملية الأيض. فعندما تبقى العضلات الكبيرة دون حركة لفترات طويلة، يصبح من الصعب على الجسم تنظيم مستويات السكر والكوليسترول في الدم.

ومع ارتفاع سكر الدم، تزداد الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار، ما يؤدي إلى تهيّج جدران الشرايين وتسريع عملية تصلب الشرايين، وهي عملية صامتة قد تستمر سنواتٍ دون أعراض واضحة.

مخاطر خفية لنمط الحياة الخامل

تُشير دراسة في International Journal of Molecular Sciences إلى أن قلة الحركة ترتبط بمشكلات صحية مزمنة عدة، أبرزها:

السمنة: نتيجة انخفاض حرق السعرات الحرارية.

أمراض القلب: ضعف عضلة القلب وزيادة خطر ارتفاع الضغط والجلطات.

السكري من النوع الثاني: اضطراب تنظيم السكر في الدم.

ضعف العضلات والعظام: مع آلام مزمنة في الرقبة والظهر.

الجلطات الدموية: بسبب ضعف الدورة الدموية، خاصة في الساقين.

كم مدة الجلوس الخطرة؟

ويوضح أطباء القلب أن الجلوس لأكثر من 6 إلى 8 ساعات يومياً يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب، بينما تتضاعف المخاطر بشكل ملحوظ بعد 8 ساعات، خصوصاً لدى الموظفين الذين يقضون يومهم أمام الشاشات ثم يكملونه بالقيادة أو مشاهدة التلفاز.

كيف يؤثر الجلوس على صحة القلب؟

أظهرت دراسة في Journal of Applied Physiology أن الجلوس الطويل يضعف مرونة الأوعية الدموية، ويعطل إنزيمات تفكيك الدهون، ويرفع مؤشرات الالتهاب في الجسم.

ومع مرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى أمراض خطيرة مثل: أمراض الشرايين التاجية، ارتفاع ضغط الدم، واللافت أن ساعة واحدة من التمارين يومياً لا تكفي لتعويض أضرار الجلوس الطويل.

علامات تحذيرية لا تتجاهلها

بحسب الخبراء قد يرسل الجسم إشارات مبكرة، منها: إرهاق غير مبرر، ضيق تنفس مع مجهود بسيط، ثقل في الساقين، تسارع ضربات القلب أثناء الراحة، ارتفاع ضغط الدم، صعوبة التركيز.

كيف تحمي نفسك؟

تشير دراسة في مجلة Lancet إلى أن 30 دقيقة من النشاط المعتدل يومياً (مثل المشي السريع) تقلل بشكل كبير من خطر أمراض القلب، ونصحت الدراسة بالحركة كل 45 – 60 دقيقة، واستخدام منبه للتذكير بالوقوف، والمشي أثناء المكالمات، واستهداف 7,000 – 10,000 خطوة يومياً، إضافة إلى العمل جزئياً أثناء الوقوف.