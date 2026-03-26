في إنجاز علمي غير مسبوق، نجح فريق من العلماء في تنفيذ أول تجربة عملية لنقل المادة المضادة لمسافة قصيرة باستخدام أنظمة مغناطيسية متقدمة، وفق ما أعلنه المركز الأوروبي للأبحاث النووية «CERN»، في خطوة تمثل تحولًا نوعيًا في دراسة هذا النوع شديد الحساسية من المادة.

وتُعد المادة المضادة من أكثر الظواهر تعقيدًا، إذ يؤدي أي تماس بينها وبين المادة العادية إلى فناء متبادل فوري، ما جعل نقلها تحديًا ظل لسنوات ضمن الإطار النظري.

وبحسب «CERN»، اعتمد الباحثون على مصائد مغناطيسية فائقة الدقة لعزل الجسيمات المضادة وتعليقها دون ملامسة أي سطح، ما أتاح نقلها لمسافة محدودة بشكل آمن داخل بيئة محكمة، في تجربة تعد الأولى من نوعها بهذا المستوى من التحكم.

ويرى علماء، أن هذا التطور يفتح المجال لفهم أعمق لخصائص المادة المضادة، ويقرب الأبحاث من تطبيقات محتملة في مجالات الطب، خصوصًا التصوير الإشعاعي، إضافة إلى دراسات متقدمة في الفيزياء الأساسية.