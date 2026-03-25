أعلن مدير وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) جاريد آيزاكمان، أمس (الثلاثاء)، عن خطة طموحة جديدة تقضي باستثمار 20 مليار دولار خلال السنوات السبع القادمة لبناء قاعدة دائمة على سطح القمر، في تحول استراتيجي كبير يشمل تعليق خطط بناء المحطة القمرية المدارية المعروفة باسم «جيتواي».

وقال آيزاكمان خلال فعالية كبرى عقدت في مقر ناسا بواشنطن: «لن يفاجئ أحداً أننا نوقف مشروع جيتواي في شكله الحالي، ونحول التركيز إلى بناء بنية تحتية تدعم عمليات مستمرة ومستدامة على سطح القمر».

وأوضح أن الـ20 مليار دولار ستُصرف عبر عشرات المهمات بالتعاون مع الشركاء التجاريين والدوليين، بهدف إنشاء قاعدة سطحية دائمة قرب القطب الجنوبي للقمر، تشمل مرافق سكنية ومركبات متحركة مضغوطة وأنظمة طاقة نووية، لتمكين وجود بشري طويل الأمد على سطح القمر.

وأكد آيزاكمان أن «القاعدة لن تظهر بين ليلة وضحاها»، مشيراً إلى أن الخطة تتكون من مراحل تدريجية تبدأ بمهمات آلية وروبوتية، وتهدف إلى تحقيق وجود بشري مستدام على القمر.

يأتي هذا الإعلان في إطار إعادة توجيه برنامج أرتميس الذي يهدف إلى إعادة البشر إلى سطح القمر لأول مرة منذ بعثة أبولو 17 عام 1972، حيث كان مشروع جيتواي يُعد محطة مدارية حول القمر لتكون نقطة انطلاق للهبوط على سطحه، لكنه واجه انتقادات متكررة بسبب تكلفته العالية وتأخره، واعتباره تشتيتاً عن الهدف الرئيسي المتمثل في الوجود المستدام على السطح.

ويُعد جاريد آيزاكمان رائد الفضاء الخاص ورئيس شركة Shift4 Payments الذي تولى منصب مدير ناسا في ديسمبر 2025، أول مدير للوكالة من خلفية تجارية غير تقليدية، ويُعرف بقربه من الرئيس دونالد ترمب ودعمه للشراكات التجارية مع شركات مثل سبيس إكس.

تهدف الخطة الجديدة إلى تسريع بناء قاعدة قمرية دائمة تُعد خطوة أولى نحو استكشاف المريخ، وتعزيز الريادة الأمريكية في الفضاء أمام المنافسة الصينية والروسية. ومن المتوقع أن يؤدي إعادة تخصيص الميزانية إلى إعادة تشكيل عقود بمليارات الدولارات مع الشركات الأمريكية.