حذّر باحثون في الأمن السيبراني، وفق ما نشرته مجلة Wired، من أداة اختراق متطورة تُعرف باسم «DarkSword»، قادرة على استهداف مئات الملايين من هواتف آيفون حول العالم.

وتعتمد الأداة على استغلال ثغرات في نظام iOS، حيث يمكنها اختراق الجهاز بمجرد زيارة موقع إلكتروني مصاب، دون الحاجة إلى تحميل ملفات أو التفاعل مع روابط مشبوهة، ما يجعلها أكثر خطورة وانتشارًا.

وبحسب التقرير، فإن ما بين 220 إلى 270 مليون جهاز تعمل بإصدارات عرضة لهذه الهجمات، خصوصًا لدى المستخدمين الذين لم يحدثوا أنظمتهم أخيرًا.

وتتيح الأداة للقراصنة الوصول إلى بيانات حساسة تشمل كلمات المرور، والصور، والرسائل في تطبيقات مثل واتساب وتليغرام وiMessage، إضافة إلى بيانات التصفح والصحة الرقمية.

ويحذر مختصون من أن سهولة نسخ الشفرة البرمجية للأداة وانتشارها في السوق السوداء يعزز احتمالات استخدامها على نطاق واسع، ما يفرض ضرورة تحديث الأجهزة وتوخي الحذر عند تصفح المواقع الإلكترونية.