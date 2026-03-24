أعلنت مصر تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس القادمين؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت وزارة التربية والتعليم المصرية، في بيان لها، اليوم (الثلاثاء) إنه نظراً للأحوال الجوية غير المستقرة، التي من المتوقع أن تشهدها بعض المحافظات بداية من الغد الأربعاء، وجه الوزير محمد عبداللطيف بمنح جميع المدارس على مستوى الجمهورية أجازة خلال يومي غدٍ الأربعاء وبعد غدٍ الخميس.

وبحسب القرار تكون الإجازة للطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس كافة، وذلك بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على مستوى الجمهورية، والعمل على حماية أبنائنا الطلاب من التعرض لأي مخاطر نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وتشهد حالة الطقس خلال هذه الأيام تقلبات جوية عديدة، ما بين رياح شديدة وسقوط أمطار على مناطق متفرقة، وموجة طقس سيئ تتعرض لها البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من حالة الطقس، خلال اليومين القادمين على أغلب أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن تشهد البلاد الأربعاء المقبل حالة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، تتوافر فرص سقوط أمطار شديدة الغزارة تستمر لساعات على أغلب المناطق، وسط رياح عاصفة شديدة البرودة، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار على السواحل الشمالية، جميع محافظات الدلتا ومدن القناة والقاهرة الكبرى، إضافة إلى أغلب أماكن المناطق التالية: شمال الصعيد وشمال الوادى الجديد وخليج السويس وسيناء.

وأوضحت الأرصاد أن الأمطار ستكون شديدة الغزارة وتستمر على مناطق عديدة إلى ساعات بكميات كبيرة مما تجعلها ترفع منسوب المياه فى الطرق والأنفاق وتجمعات كبيرة للمياه تعمل على حدوث فيضانات محلية محدودة ببعض الأماكن، إضافة لتشكل السيول على بعض مناطق الصعيد وخليج السويس وسيناء.

كما توقعت خرائط الطقس سماع أصوات الرعد الشديدة بالعديد من المناطق ومما قد يرافقه من نشاط للصواعق الهابطة وكذلك الرياح العاصفة الهابطة بشكل مفاجئ، وتنخفض الحرارة بشكل ملحوظ مع يوم الأربعاء بسبب تعمق الكتلة الهوائية القطبية فى أغلب طبقات الجو ليشعر العديد بطقس شديد البرودة نهاراً وقارس ليلاً.

وذلك مع الرياح شديدة العاصفة، التي ستنشط على أغلب الأنحاء لكن ستكون أكثر في القاهرة الكبرى والوادى الجديد وخليج السويس وسيناء وحتى جميع محافظات الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ومن المتوقع استمرار الأنخفاض فى درجات الحرارة يوم الخميس على معظم المناطق خصوصاً خلال ساعات الليل، واستمرار فرص الأمطار لكنها أقل من يوم الأربعاء من خفيفة الى متوسطة على محافظات السواحل الشمالية تغزر على السواحل الشمالية الشرقية وتتقدم أيضاً خفيفة إلى متوسطة إلى الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد ووسطه.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة المصرية، رفع درجة الاستعداد إلى القصوى في جميع المستشفيات والمنشآت الصحية، تزامناً مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار جوي قوية تضرب البلاد يومي الأربعاء والخميس 25 و26 مارس 2026.

ووجهت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سرعة الاستجابة لأي طوارئ صحية، وذلك من خلال رفع الجاهزية الكاملة بأقسام الطوارئ والعناية المركزة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأرصدة كافية من جميع فصائل الدم ومشتقاته، ومراجعة مولدات الكهرباء وخزانات المياه وخطط الإخلاء.

كما دعت المصريين إلى الالتزام بالإرشادات الرسمية وتجنب التواجد في مناطق تجمع المياه أو مجاري الأمطار، مشددة على أن غرف الأزمات والطوارئ تعمل على مدار الساعة، مرتبطة بمركز التحكم الرئيسي، والخط الساخن 137 جاهز لتلقي البلاغات والاستفسارات الطبية على مدار اليوم.