أثار التطوّر المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي جدلاً واسعاً حول مستقبل المهن القانونية، خصوصاً بعد تقارير حديثة أكدت تقدّمه في تحليل العقود وصياغة المستندات القانونية، إلا أن السؤال الأبرز لا يزال قائماً: هل يهدّد وجود المحامي أم يعيد تعريف دوره؟

تشير تقارير حديثة إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يصل بعد إلى مستوى يُنهي مهنة المحاماة، لكنه بدأ فعلياً في تغيير طبيعتها، حيث أصبح قادراً على إنجاز مهمات كانت تستغرق آلاف الساعات في وقت قياسي، ما يعزز الكفاءة ويخفض التكاليف، بحسب ما نشرته Bloomberg في تقارير حديثة عن التحوّل الرقمي في القطاع القانوني.

في المقابل، يؤكد خبراء قانونيون أن التقنية ستظل أداة مساعدة وليست بديلاً، نظراً لعجزها عن فهم السياقات الإنسانية والأبعاد الأخلاقية واتخاذ القرار القانوني النهائي، وهو ما يبقى مسؤولية المحامي وحده.

كما كشفت حالات حديثة مخاطر الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي، بعد تورط محامين في تقديم معلومات قانونية غير دقيقة نتيجة (هلوسة) الأنظمة، ما عرّضهم لعقوبات مهنية.

وتخلص المعطيات الحالية إلى أن مستقبل المحاماة لن ينتهي، بل سيتحوّل، حيث يتراجع الدور التقليدي لصالح مهمات أكثر تعقيداً تتطلب التحليل والحكم القانوني، في شراكة جديدة بين الإنسان والآلة.