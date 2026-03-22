أعلنت شبكة CBS News إغلاق خدمتها الإذاعية «CBS News Radio» خلال ربيع العام الحالي، بعد نحو 100 عام من البث، في خطوة تعكس التحولات العميقة في صناعة الإعلام وتغير أنماط الاستهلاك.

وبحسب ما نشرته الشبكة عبر منصاتها الرسمية، فإن القرار يأتي نتيجة ما وصفته بـ«الواقع الاقتصادي الصعب» الذي يواجه قطاع الإعلام التقليدي، في ظل تراجع الإعلانات وتحوّل الجمهور نحو المنصات الرقمية والبث المباشر.

وتُعد «CBS News Radio» واحدة من أقدم المنصات الإخبارية الإذاعية في الولايات المتحدة، إذ لعبت دوراً محورياً في نقل الأحداث الكبرى، من الحروب العالمية إلى الانتخابات الرئاسية، وكانت لعقود مصدراً رئيسياً للأخبار الصوتية.

القرار لا يُقرأ فقط كإغلاق منصة، بل كإشارة واضحة إلى إعادة تشكيل المشهد الإعلامي، إذ تتراجع الوسائط التقليدية أمام صعود المحتوى الرقمي والمرئي، المدعوم بالسرعة والتفاعل والتقنيات الحديثة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس تحولاً إستراتيجياً داخل المؤسسات الإعلامية الكبرى، التي باتت تعيد توزيع استثماراتها نحو المنصات الرقمية، والبودكاست، وخدمات البث، بما يتماشى مع سلوك الجمهور الجديد.

وفي الوقت الذي تنهي فيه CBS فصلاً طويلاً من تاريخها الإذاعي، تفتح الباب أمام مرحلة مختلفة، عنوانها: الإعلام الرقمي أولاً، والصوت التقليدي في الخلفية.