يطرح خبراء التقنية سؤالاً متزايد الحضور في بيئات العمل الرقمية: هل يمكن أن يتحوّل الاعتماد المفرط على أدوات الذكاء الاصطناعي من وسيلة لتعزيز الإنتاجية إلى عامل يشتت الانتباه ويضعف التركيز؟ وتشير دراسات حديثة إلى أن كثرة الأدوات الرقمية وتعدد منصات الذكاء الاصطناعي قد تقود إلى ما يسمى «التخمة الرقمية»، وهي حالة ذهنية تنشأ نتيجة الانتقال المستمر بين التطبيقات والأنظمة المختلفة، ما يستهلك قدراً كبيراً من الطاقة الذهنية ويؤثر في جودة الأداء والتركيز.

وتوضح الأبحاث أن استخدام أداة أو اثنتين من أدوات الذكاء الاصطناعي قد يعزز الإنتاجية بالفعل، إلا أن الاعتماد على عدد كبير من الأدوات في الوقت نفسه يزيد العبء المعرفي على المستخدم، إذ يضطر الدماغ إلى إدارة مهام متعددة ومقارنة مخرجات مختلفة ومتابعة تدفق مستمر من المعلومات. ويؤدي هذا التشتت إلى بطء اتخاذ القرار والشعور بالإجهاد الذهني، وهي حالة وصفها باحثون حديثاً بمصطلح «إرهاق الدماغ بالذكاء الاصطناعي».

كما تشير دراسات حول تأثير الذكاء الاصطناعي في التفكير إلى أن الاعتماد الزائد على الأدوات الذكية قد يدفع المستخدمين إلى ما يسمى «تفريغ العبء المعرفي»، أي نقل جزء من عمليات التفكير والتحليل إلى الأنظمة الرقمية، ما قد يضعف تدريجياً مهارات التفكير النقدي والتركيز الذهني لدى المستخدمين.

ويحذر خبراء الإنتاجية من أن المشكلة لا تكمن في الذكاء الاصطناعي نفسه، بل في طريقة استخدامه؛ إذ تميل المؤسسات والأفراد إلى إضافة أدوات جديدة باستمرار دون تنظيم واضح لسير العمل، ما يؤدي إلى تشظي المهام وتكرار الخطوات وتشتت الانتباه بين منصات متعددة.