كشف استطلاع أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري حول العادات اليومية في رمضان لعام 1447 أن 31% من السعوديين لا ينامون خلال ليالي شهر رمضان، ما يعكس تحوّل إيقاع الحياة اليومية خلال الشهر الفضيل نحو السهر المرتبط بالأجواء الاجتماعية والعبادية والبرامج الرمضانية.

وبيّن الاستطلاع أن 34% من المشاركين ينامون بين الساعة الواحدة والثالثة فجراً، بينما أفاد 18% بأنهم يخلدون إلى النوم بين الساعة الحادية عشرة ليلاً والواحدة صباحاً، في حين قال 17% إنهم ينامون بعد الساعة الثالثة فجراً، وهو ما يشير إلى اتساع ظاهرة السهر خلال الشهر الكريم.

وفي ما يتعلق بالعادات الغذائية، أوضح الاستطلاع أن 42% من المشاركين يتناولون وجبتين منفصلتين قبل وبعد صلاة المغرب، بينما ذكر 37% أنهم يتناولون وجبة واحدة فقط قبل صلاة المغرب، في حين أشار 21% إلى أنهم يتناولون وجبتين منفصلتين؛ الأولى قبل صلاة المغرب والثانية بعد صلاة التراويح.

أما في محور متابعة التلفاز والبرامج الرمضانية فقد أفاد 57% من المشاركين بأنهم لا يشاهدون التلفاز، مقابل 35% قالوا إنهم يشاهدونه بعد صلاة المغرب، فيما ذكر 7% أنهم يتابعونه عند السحور، بينما قال 1% إنهم يشاهدونه خلال نهار رمضان.

وفي محور المسلسلات الرمضانية المفضلة، تصدّر «شارع الأعشى» القائمة بنسبة 38%، يليه «شباب البومب» بنسبة 26%، ثم «جاك العلم» بنسبة 10%، فيما جاء «يوميات رجل متزوج» بنسبة 4%.