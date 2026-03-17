أجرت مستشفيات موسكو أولى عمليات زراعة الكف في روسيا، في إنجاز طبي وصفه مختصون بأنه خطوة متقدمة في مجال الجراحة المجهرية الحديثة، بحسب ما أعلنته كبيرة أخصائيي الجراحة التجميلية المستقلين بوزارة الصحة الروسية وإدارة الصحة في موسكو ناتاليا مانتوروفا.

وقالت مانتوروفا إن الأطباء في العاصمة الروسية تمكنوا للمرة الأولى من إطلاق اتجاه جراحي جديد يهدف إلى استعادة الأيدي المفقودة، موضحة أنه تم تنفيذ عمليات فريدة لزراعة كف واحدة أو حتى كفين في آن واحد، مشيرة إلى أن هذا النوع من العمليات يُعد من أكثر التدخلات الجراحية تعقيدا على مستوى العالم.

وأوضحت أن أول عملية ناجحة لزراعة الكف أُجريت في معهد «سكليفوسوفسكي» بموسكو في 20 أبريل 2025، لمريض فقد كفه اليمنى وجزءا من ساعده إثر إصابة سابقة. وبعد خضوعه لعدة عمليات لمعالجة الجروح وتجربة استخدام طرف اصطناعي خارجي محدود الفاعلية، تمكن الأطباء من إجراء عملية زراعة الكف التي استمرت أكثر من تسع ساعات، حيث جرى توصيل الشرايين والأوردة والنهايات العصبية.

وأظهرت الأصابع حركات نشطة فور انتهاء العملية، وبعد ثلاثة أشهر فقط تمكن المريض من مصافحة الآخرين وحمل أدوات الاستخدام اليومي.

ويعمل على تطوير هذا المجال فريق متعدد التخصصات يضم معهد «سكليفوسوفسكي» للإسعاف والأبحاث، ومعهد الجراحة التجميلية، وجامعة «سيتشينوف» الطبية، ومركز «بوتكين» السريري العلمي، ومستشفى «يودين» السريري، كما شارك أطباء من جامعة «قوانغشي» الصينية للاستفادة من خبراتهم في زراعة الأعضاء وتطبيق التجارب الروسية والسوفيتية.

وقال مدير معهد «سكليفوسوفسكي» الأكاديمي سيرغي بيتريكوف إن المتخصصين يمتلكون خبرة واسعة بفضل برامج زراعة الأعضاء الناجحة، مؤكدا أن العمل سيتواصل لتطوير هذا المجال، ليصبح المعهد مركزا يمكن للمرضى التوجه إليه لإجراء عمليات عالية التقنية لزراعة الأطراف.

وكان عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أعلن سابقا أن عدد عمليات زراعة الأعضاء في العاصمة تضاعف أكثر من مرة، إذ أُجريت 859 عملية خلال عام 2025 مقابل 428 عملية في عام 2020، فيما يتيح النظام الصحي في موسكو حصول المرضى على العلاج الحيوي بسرعة أكبر، إذ تبلغ مدة الانتظار لزراعة الكبد نحو خمسة أشهر فقط، مقارنة بثلاث إلى خمس سنوات في بلدان أخرى.