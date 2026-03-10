تستأنف خدمات قطارات الركاب بين الصين وكوريا الشمالية هذا الأسبوع، بعد توقف استمر ست سنوات بسبب القيود الصارمة التي فرضتها جائحة كورونا على الحدود بين البلدين.

وكانت الرحلات بالقطار قد توقفت في عام 2020، عندما أغلقت كوريا الشمالية حدودها بشكل شبه كامل لمنع انتشار فايروس كورونا، في حين أعادت الصين فتح حدودها بالكامل لاحقًا، ومع ذلك، ظلت بيونغ يانغ أكثر حذرًا في إعادة فتح البلاد، رغم استئناف الرحلات الجوية وخدمات القطارات مع روسيا العام الماضي.

وبحسب تقارير إعلامية، أفاد وكلاء سفر في مكاتب بيع التذاكر الرسمية في بكين ومدينة داندونغ الحدودية الصينية، اليوم (الثلاثاء)، بأن المواطنين الصينيين الذين يعملون أو يدرسون في كوريا الشمالية أصبح بإمكانهم الآن شراء تذاكر القطار إلى الدولة المعزولة دبلوماسيًا، على أن تنطلق أول رحلة يوم الخميس.

كما يمكن للكوريين الشماليين المقيمين في الخارج لأغراض العمل أو الدراسة أو زيارة العائلة شراء التذاكر أيضًا، في حين لا يزال السياح غير مؤهلين للسفر عبر هذا الخط في الوقت الحالي.

وقال روان بيرد، مدير الجولات في شركة يونغ بايونير تورز المتخصصة في تنظيم الرحلات إلى كوريا الشمالية، إن استئناف خدمة القطارات الدولية يعد تطورًا إيجابيًا.

وأضاف لصحيفة «الغارديان» أن شركته، إلى جانب شركات أجنبية أخرى تنظم رحلات إلى كوريا الشمالية، ستكون قادرة على ترتيب التذاكر ابتداءً من يوم الخميس.

وأوضح بيرد أن الخط الجديد لن يكون مخصصًا للسياح في المرحلة الأولى، لكنه قد يوفر خيارًا إضافيًا للسفر عندما تعود السياحة إلى كوريا الشمالية مستقبلًا، ليشكل بديلاً عن السفر بالطائرة.

من جانبه، لم يؤكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكون، هذه التقارير خلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء.

في المقابل، ذكرت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية في بيان أنها على علم بخطط استئناف خدمة القطار الدولية بين بيونغ يانغ وبكين اعتبارًا من 12 مارس، مشيرة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات ذات الصلة عن كثب.

وتُعد الصين تاريخيًا أكبر داعم لكوريا الشمالية وشريانًا اقتصاديًا مهمًا لاقتصادها المتعثر، إلا أن بيونغ يانغ عززت علاقاتها مع روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ورغم هذه الخطوة، لا تزال السلطات الكورية الشمالية ترسل إشارات متباينة بشأن إمكانية فتح البلاد بشكل أوسع.

فقد أعلنت شركة كوريو تورز، أمس (الإثنين)، أن كوريا الشمالية ألغت ماراثون بيونغ يانغ الدولي الذي كان مقررًا تنظيمه مطلع الشهر القادم، دون تقديم تفسير رسمي.

ووصفت الشركة القرار بأنه غير متوقع، مشيرة إلى أن المعلومات المتوفرة لديها تفيد بأن القرار اتخذ على مستوى أعلى من منظمي الحدث.

ويُعد ماراثون بيونغ يانغ أكبر حدث رياضي دولي في كوريا الشمالية، ويمنح الزوار فرصة نادرة للجري في شوارع العاصمة التي تخضع لرقابة مشددة.