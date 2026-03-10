الصدى الذي أحدثته حلقات برنامج مسرح الحياة مع الزميل علي العلياني، امتد ليصبح مادة نقاش متداولة في المنصات الإعلامية ووسائل التواصل، بعدما تحولت بعض مقاطع الحلقات إلى لحظات حديث في الوسط الإعلامي وبين الجمهور.

هذا التفاعل ارتبط، في جانب كبير منه، بطريقة إدارة الحوار؛ إذ يعتمد أسلوباً يقوم على استحضار التجربة الإنسانية للضيف، لا الاكتفاء باستعراض مسيرته المهنية.

لذلك، بدت الحلقات أقرب إلى استعادة سيرة كاملة، تتقاطع فيها البدايات مع التحولات، والنجاحات مع المواقف التي صنعت مسار الضيف.

ومن بين الحلقات التي لاقت صدى واسعاً حلقة الإعلامي الرياضي بتال القوس، التي تحولت مقاطع منها إلى مادة تداول بين المتابعين، بعدما استعاد خلالها تاريخاً ثرياً ورؤى مختلفة.

وفي تلك الحلقة بدا العلياني حريصاً على إعادة القوس إلى تلك اللحظة الأولى في مسيرته؛ لحظة العمل الميداني بين المدرجات وغرف الملابس، حيث كان المراسل أقرب إلى نبض الحدث قبل أن يصبح جزءاً من صناعة الرأي الرياضي. ومن خلال هذا المسار السردي، انتقل الحوار تدريجياً من البدايات المهنية إلى قراءة التحولات التي شهدها الإعلام الرياضي في السعودية خلال السنوات الماضية.

هذه القدرة على إعادة الضيف إلى جذور تجربته هي ما يمنح البرنامج حضوره المختلف؛ فالعلياني لا يكتفي بإدارة الحوار، بل يقود الضيف إلى استعادة محطات قد تبدو بعيدة زمناً لكنها تفسّر كثيراً من ملامح حضوره اليوم.

ولهذا بدت أصداء «مسرح الحياة» أوسع من مجرد برنامج حواري؛ لأنها تعكس أسلوباً إعلامياً يقوم على الإصغاء العميق، وعلى طرح الأسئلة التي تعيد ترتيب القصة من بدايتها، حيث تبدأ الحكاية غالباً من تفصيلة صغيرة... لكنها تشرح المسار كله.