في تطور علمي قد يفتح آفاقاً جديدة في علاج إصابات العظام المعقدة، نجح فريق من الباحثين في تطوير هيكل غضروفي مبتكر قادر على مساعدة الجسم على إعادة بناء العظام المتضررة بصورة طبيعية، وهو ما يسلط الضوء على الإمكانات المتنامية للهندسة الحيوية في مجال الطب التجديدي. ويأتي هذا التقدم في وقت يسعى العلماء إلى إيجاد بدائل أكثر فعالية وأقل تعقيداً لعمليات زراعة العظام التقليدية التي قد لا تكون مناسبة لجميع المرضى.

وبحسب ما ورد في تقارير علمية، تناولتها منصات علمية متخصصة من بينها موقع ScienceDaily، فإن الهيكل الجديد يعتمد على تصميم غضروفي ثلاثي الأبعاد، يعمل كدعامة مؤقتة داخل موقع الإصابة، ما يسمح للخلايا الجذعية في الجسم بالاستقرار والتكاثر داخل هذا الهيكل الحيوي. ومع مرور الوقت تبدأ هذه الخلايا في التحول تدريجياً إلى خلايا عظمية، الأمر الذي يؤدي إلى تكوين نسيج عظمي جديد قادر على تعويض الجزء المتضرر من العظم.

ويشير الباحثون إلى أن الفكرة العلمية وراء هذا الابتكار تقوم على محاكاة المراحل الطبيعية لتكوين العظام داخل الجسم، إذ إن الغضروف يمثل مرحلة أساسية في عملية بناء العظام أثناء نمو الإنسان. ومن خلال استلهام هذه العملية البيولوجية، تم تطوير هيكل دقيق يوفر بيئة مناسبة لنمو الخلايا وتماسكها، وهو ما يعزز قدرة الجسم على ترميم نفسه بطريقة طبيعية دون الحاجة إلى تدخلات جراحية معقدة.

وتكمن أهمية هذه التقنية في إمكانية استخدامها مستقبلاً لعلاج مجموعة واسعة من الحالات الطبية، مثل الكسور الكبيرة أو فقدان أجزاء من العظام نتيجة الحوادث أو العمليات الجراحية أو بعض الأمراض التي تؤدي إلى تلف العظام. كما تسهم هذه التقنية في تقليل الحاجة إلى عمليات نقل العظام من أجزاء أخرى من جسم المريض، وهي عمليات ترتبط أحياناً بمضاعفات إضافية.