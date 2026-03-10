لم تعد إدارة الوقت مهارة اختيارية في بيئة العمل الحديثة، بل أداة أساسية للحفاظ على الإنتاجية والصحة النفسية معًا، خصوصًا في ظل التشتت الرقمي وتعدد الالتزامات اليومية. وتشير أبحاث منشورة في Harvard Business Review إلى أن وضوح الأولويات اليومية وتقليل المقاطعات، يمثلان العاملين الأكثر تأثيرًا في تحسين الأداء وجودة الإنجاز.

تبدأ الإدارة الفعالة بتحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس، ثم ترتيب المهمات وفق معيار الأهمية والأثر، لا وفق الاستعجال الظاهري. وتوصي الأدبيات التنظيمية بتقسيم المهمات الكبيرة إلى وحدات صغيرة، لأن الدماغ يتعامل بكفاءة أكبر مع أهداف محددة قصيرة المدى. كما أثبتت دراسات حول مفهوم «العمل العميق» (Deep Work)، أن تخصيص فترات زمنية خالية من الإشعارات والمقاطعات يعزز جودة التفكير ويضاعف الإنتاجية.

وفي المقابل، تحذر الجمعية الأمريكية لعلم النفس American Psychological Association، من تعدد المهمات، مؤكدة أن الانتقال المتكرر بين الأعمال يستهلك طاقة ذهنية إضافية ويخفض الكفاءة بنسبة ملحوظة. لذلك، يُنصح بإغلاق الإشعارات غير الضرورية، وتحديد أوقات ثابتة للرد على الرسائل، وتنظيم مساحة العمل لتقليل المشتتات البصرية.