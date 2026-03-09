صدمة جديدة هزت الوسط الاجتماعي في البصرة بعد أنباء عن اعتقال رشا عباس الفيصل المعروفة بـ«رشا كلاسك»، وشقيقتها شيماء عباس الفيصل الملقبة «شيماء العوضي»، بتهم تتعلق بترويج المخدرات، في خطوة اعتبرت غير مسبوقة بالنسبة لشخصيات عامة بارزة في المحافظة.

المعتقلتان تعدان من أبرز الشخصيات الشهيرة في عالم التجميل، وتمتلكان صالونات تحظى بشهرة واسعة ونفوذ كبير داخل أوساط المسؤولين المحليين، ما جعل خبر اعتقالهما صدمة للكثيرين.

وأكد مصدر أمني لوسائل إعلام عراقية أن التهم تشمل الترويج وتجارة المواد المخدرة، فيما لم تُكشف بعد تفاصيل عن كميات المضبوطات أو مراحل التحقيق.

وأثارت الواقعة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، مع موجة من التساؤلات حول مدى انتشار هذه الأنشطة بين المشهورات المحليّات ودور الأجهزة الأمنية في محاربتها، في ظل ما يتردد حول أن حتى الأشخاص المعروفين والمحبوبين في المجتمع قد يكونون جزءاً من شبكة معقدة للجرائم المنظمة، ما يضع الضوء على أهمية تكثيف الرقابة والمحاسبة.