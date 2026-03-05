سادت حالة من الحزن والترقب في عزبة البرج بمحافظة دمياط المصرية، بعد أن انقطعت أخبار مركب الصيد «أبوحمزة» وطاقمه المكون من ٨ صيادين منذ ١٠ أيام بالقرب من السواحل التركية، وسط مخاوف من وقوع حادثة مأساوية في عرض البحر.

وأكدت مصادر بوزارة الخارجية المصرية أن الأسر قدمت شكاوى رسمية للوزارة، وجارٍ التنسيق مع السلطات التركية للبحث عن المركب والكشف عن مصير الطاقم الغائب.

ووفق الأهالي، خرج مركب أبوحمزة في رحلة صيد روتينية منذ ٢ فبراير، وكان من المفترض عودته يوم ٢٥ من الشهر نفسه، إلا أن التواصل معه انقطع منذ ٢٣ فبراير، ولم يتم تأكيد أي معلومات حتى الآن.

وقالت أماني السويسي زوجة أحد الصيادين (وهي تبكي): «جوزي خرج كعادته في رحلة صيد، وفجأة انقطعت كل الأخبار. بعض الناس يقولون إنهم اعتُقلوا في المياه التركية، والبعض الآخر يقول المركب تعطل. أنا واثقة في ربنا إن جوزي سيعود ويربي أولاده، ولن أصدق إلا إذا رأيتهم سالمين أمامي».

ومن جانبها، أعربت شقيقة اثنين من الطاقم عن قلقها العميق: «خرجوا إخوتي مع المركب منذ أيام، وكل يوم أنتظر أخبارهم على الشاطئ، لكن لا أحد يطمئننا. تقدّمنا بشكوى لوزارة الخارجية لكن البحث لم يثمر حتى الآن. كل بيت هنا فقد غريقًا في البحر من قبل، والخوف يملأ قلوبنا».

ويشير الأهالي إلى أن الصيد هو مصدر رزقهم الأساسي، وأن رحلات البحر تمتد عادة بين ٢٠ و٣٠ يومًا، مما يجعلهم عرضة لمخاطر كبيرة، وسط انتظار مرهق للعودة الآمنة لطاقم مركب «أبوحمزة».