يحل الأهلي ضيفاً على بيراميدز، اليوم (الإثنين)، في قمة مصيرية بمسابقة الدوري المصري الممتاز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم اللقب.

وتنطلق المباراة المرتقبة في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «30 يونيو»، معقل نادي بيراميدز.

لقاء «الفرصة الأخيرة»

وتُعد مباراة اليوم بمثابة «الفرصة الأخيرة» للفريقين للمنافسة على لقب الدوري المصري، مع تبقي أربع مباريات فقط، حيث يحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، متفوقاً بفارق الأهداف على الأهلي صاحب المركز الثالث، فيما يتربع الزمالك على قمة جدول الترتيب بـ49 نقطة.

موسم صعب للأهلي

ويقدم الأهلي موسماً سيئاً تحت قيادة مدربه الدنماركي ييس توروب، إذ ودع بطولتي كأس الرابطة وكأس مصر مبكراً، إلى جانب الخروج من دوري أبطال أفريقيا من الدور ربع النهائي على يد الترجي التونسي، ولم تعد أمامه فرصة سوى حصد لقب الدوري لمصالحة جماهيره.

بيراميدز يحلم بالثنائية

في المقابل، فشل بيراميدز في الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، بعد وداع النسخة الحالية من الدور ربع النهائي على يد الجيش الملكي المغربي، لكنه يحلم بحصد الثنائية المحلية للمرة الأولى في تاريخه (الدوري وكأس مصر)، إذ سيواجه زد في نهائي كأس مصر، ولا تزال أمامه فرصة لحصد لقب الدوري.