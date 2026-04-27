«الرباط الصليبي» يُحرم تشافي سيمونز من كأس العالم 2026

أكد نجم نادي توتنهام ومنتخب هولندا تشافي سيمونز انتهاء موسمه رسمياً مع «السبيرز»، وغيابه عن بطولة كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

تفاصيل الإصابة ومدة الغياب

وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة سيمونز بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، ولن يعود إلى الملاعب قبل عام 2027، بحسب الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو.



رسالة سيمونز بعد صدمة الإصابة

وكتب سيمونز عبر حسابه على موقع «إنستغرام»: «يقولون إن الحياة أحياناً تكون قاسية، واليوم أشعر بذلك، لقد انتهى موسمي فجأة، وما زلت أحاول استيعاب ما حدث، بصراحة، قلبي مفطور، ولا شيء يبدو منطقياً».

وأضاف: «كل ما أردته هو القتال من أجل فريقي، والآن انتُزعت مني هذه القدرة، إلى جانب الغياب عن تمثيل بلادي في كأس العالم، سيستغرق الأمر وقتاً لأتقبل هذا، لكن لا شك لدي أننا سنجتاز هذه المحنة معاً».

وختم رسالته قائلاً: «سأمضي في طريقي الآن بإيمان وقوة وصبر، متمسكاً بالأمل، وأعد الأيام حتى أعود من جديد».