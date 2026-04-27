انطلقت أعمال تصوير مسلسل «الساعة الأخيرة» كواحد من المشاريع الدرامية الجديدة التي تجمع مجموعة من أبرز نجوم الدراما في السعودية، في تجربة ينتظر أن تحمل طابعًا مختلفًا من حيث الشكل والمضمون.

الأكشن محور الأحداث

يتكون العمل من 10 حلقات، حيث يقدم قصة تدور في أجواء من الأكشن والتحقيقات، وتتسارع الأحداث داخل حبكة مليئة بالغموض والتوتر، بما يعكس توجهًا متزايدًا نحو الأعمال القصيرة ذات الإيقاع السريع والمعالجة القريبة من السينما.

تعدد في الشخصيات وخطوط الأحداث

يضم المسلسل مجموعة كبيرة من الممثلين، ما يمنح العمل تنوعًا في الشخصيات وتداخلًا في المسارات الدرامية، وهو ما يعزز الحبكة الدرامية من عنصر التشويق طوال الحلقات.

صناع العمل

المسلسل من تأليف علاء حمزة، ويتولى إخراجه كولن تيج، ويجمع نخبة من نجوم الدراما السعودية، من بينهم حسن عسيري، عبدالمحسن النمر، ناصر الدوسري، فيصل الدوخي، فاطمة الشريف، أيمن مطهر، بدر محسن، عزيز بحيص، سراء العتيبي، وليد قشران، سعيد صالح، فيصل الدغريري، وآخرون.

تفاصيل طرح العمل

بشأن عرضه، من المنتظر طرح مسلسل «الساعة الأخيرة» قريبًا عبر شاشة MBC، إلى جانب عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، في إطار استهداف جمهور واسع من متابعي الأعمال البوليسية المشوقة.