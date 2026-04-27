في تطور قضائي، أحالت جهات التحقيق في القاهرة نجل لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو إلى محكمة الطفل، على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة، وذلك بعد رفض الاستئناف المقدم منه على الاتهامات المنسوبة إليه.

وكشفت التحريات أن المتهم يبلغ من العمر 17 عامًا، طالب في الصف الثالث الثانوي، ولا يحمل بطاقة تحقيق شخصية، فيما أكدت التحقيقات وجود صلة له بواقعة الضبط محل الاتهام.

وفي سياق متصل، أظهرت نتائج الفحص الطبي الصادر عن الجهات المختصة بالطب الشرعي إيجابية العينة المأخوذة منه لتعاطي مواد مخدرة.

ومن المقرر أن تنظر محكمة الطفل القضية خلال الفترة القادمة، في إطار الإجراءات القانونية المقررة للتعامل مع القُصّر.