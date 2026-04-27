توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الإثنين)، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، حائل والمدينة المنورة.

وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب وارتفاع المــوج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب وحــــالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة ارتفاع المــوج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة وحــــالة البحـــر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.