أثارت بلاغات تتعلق باتهامات تحرش ضد مؤلف مصري حالة من الجدل في الأوساط الفنية، بعد أن أعلنت الشركة المنتجة لأحد الأعمال الدرامية حذف اسمه من «تترات» المسلسل بشكل مؤقت، في خطوة وصفتها بأنها إجراء احترازي لحين اتضاح نتائج التحقيقات الجارية، وفق ما نشره موقع «العربية.نت» في تغطيته لتفاصيل القضية.

وبحسب التقرير، جاء قرار حذف الاسم عقب تداول شكاوى على منصات التواصل الاجتماعي تتهم المؤلف بسلوكيات غير لائقة، ما دفع الشركة المنتجة إلى إصدار بيان رسمي، أوضحت فيه، أن الخطوة لا تمثل إدانة قانونية، بل تأتي احتراماً لسير التحقيقات ولضمان عدم التأثير على مسار الإجراءات القانونية. وأكدت الشركة، أن القرار يندرج ضمن مسؤوليتها المهنية في التعامل مع أي اتهامات تمس سمعة العمل أو القائمين عليه، مع التشديد على أن الفصل في الاتهامات يظل بيد الجهات القضائية المختصة.

وأشار التقرير إلى أن البلاغات لا تزال قيد الفحص من الجهات المعنية، دون صدور قرار قضائي حتى الآن، ما يجعل القضية في إطار التحقيق الأولي. كما لفت إلى تباين ردود الفعل في الوسط الفني، بين من اعتبر الإجراء خطوة تحفظية طبيعية في مثل هذه الحالات، ومن دعا إلى انتظار نتائج التحقيق قبل اتخاذ مواقف حاسمة.