لم يكن إعلان صانع المحتوى العالمي المعروف باسم «مستر بيست» عن بناء 10 مدارس جديدة، وحفر آبار مياه، وتوفير وجبات مدرسية مستدامة مجرد مادة رقمية عابرة، بل خطوة موثقة جمعت بين التمويل المباشر والتنفيذ الميداني. المشروع لم يقتصر على دعم رمزي أو حملة ترويجية، بل شمل إنشاء مرافق تعليمية متكاملة، وتوفير احتياجات أساسية لطلاب في مناطق محدودة الموارد، ما منح المبادرة بعداً عملياً يتجاوز حدود المحتوى إلى أثر ملموس على الأرض.

هذا النموذج يعيد طرح سؤال واضح في السياق العربي: ماذا عن مشاهير العرب؟

المسألة هنا لا تتعلق بالمشاركة في المهرجانات الخيرية أو الظهور في المبادرات الإنسانية، بل تتعلق بطبيعة الالتزام المالي المباشر، وبحجم التبرع الشخصي المعلن من عوائد الشهرة الرقمية أو الفنية.

كثير من الوجوه المعروفة في المنطقة تحضر في فعاليات الدعم المجتمعي، وتروّج لحملات إنسانية، وتشارك في أنشطة توعوية. غير أن التبرع الكبير من الموارد الخاصة، أو إطلاق مشروع مستدام يحمل اسم صاحبه ويستمر لسنوات، يبقى أقل حضوراً في المشهد العام. كما أن بعض الفعاليات الخيرية نفسها تُدار ضمن آليات تجارية، حيث يرتبط الحضور أو التغطية بشروط مالية، ما يفتح نقاشاً حول الفرق بين «المشاركة» و«المبادرة».

الفكرة ليست مقارنة بين أشخاص أو تقليلاً من جهود قائمة، بل تسليط الضوء على اختلاف في النموذج؛ فحين يتحول جزء من الأرباح الرقمية إلى مدارس تُبنى أو آبار تُحفر، يصبح العمل الخيري امتداداً مباشراً للنجاح المهني. أما حين يقتصر الدور على الظهور أو الترويج، فإن الأثر يبقى معنوياً أكثر منه مادياً.