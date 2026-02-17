أصدرت شركة تيسكو (Tesco) استدعاءً عاجلاً لمنتجها Grape & Berry Medley (مزيج العنب والتوت) بسبب مخاوف من تلوثه ببكتيريا السالمونيلا، وهي بكتيريا مسببة للتسمم الغذائي الذي قد يكون خطيرًا أو قاتلاً في بعض الحالات.

وأصدرت وكالة معايير الغذاء البريطانية تنبيهًا رسميًا يحمل عنوان "لا تأكلوه"، ونصحت العملاء بعدم تناول المنتج وإعادته فورًا إلى أي فرع من فروع تيسكو لاسترداد المبلغ كاملاً، دون الحاجة إلى إيصال الشراء.

ما هي المنتجات المتأثرة؟

يشمل الاستدعاء العبوات التي تحمل تاريخ صلاحية: 16 و17 فبراير 2026، الوزن: 230 جرامًا، ضمن العلامة التجارية الخاصة بـ Tesco، وتباع في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

وتم اكتشاف السالمونيلا أثناء الفحوصات الروتينية، مما دفع الشركة إلى سحب الدفعات المحددة من الأرفف على الفور، وقد يكون بعض العملاء قد تناولوا المنتج بالفعل قبل صدور التحذير مساء أمس.

أعراض الإصابة بالسالمونيلا

تشمل الأعراض الإسهال الشديد، تقلصات معدية قوية، القيء، الحمى، وتظهر خلال ساعات إلى أيام من تناول الطعام الملوث. يتعافى معظم الأشخاص دون علاج طبي، لكن الحالات قد تكون خطيرة أو مميتة لدى الأطفال الصغار، الحوامل، كبار السن، أو أصحاب المناعة الضعيفة.

وتنصح الوكالة أي شخص يعاني من الأعراض بالابتعاد عن العمل أو المدرسة أو الحضانة حتى يزول الأعراض تمامًا لمدة 48 ساعة على الأقل، لمنع نقل العدوى.

السالمونيلا من أكثر مسببات التسمم الغذائي شيوعًا في المملكة المتحدة، وتنتقل عادة عبر الطعام الملوث ببراز الحيوانات أو الإنسان، وتشمل الأطعمة الشائعة الدواجن النيئة، البيض، منتجات الألبان غير المبسترة، والسلطات الجاهزة.

وشهدت بريطانيا ارتفاعًا في حالات السالمونيلا خلال الأشهر الأولى من 2025 مقارنة بالسنوات السابقة، وفقًا لبيانات رسمية، ومع ذلك، فإن التفشيات المرتبطة بمنتجات السوبرماركت نادرة نسبيًا، لكنها حدثت سابقًا (مثل سحب منتجات الدجاج في 2022 من عدة سلاسل، أو منتجات السلطات والساندويتشات في 2025 بسبب بكتيريا STEC).

وتؤكد الوكالة أن السالمونيلا يمكن أن تنجو على الأسطح وتتكاثر بسرعة إذا لم يُحفظ الطعام بشكل صحيح أو تم التعامل معه دون نظافة كافية. الحرارة تقتل البكتيريا، لكن الخطر يبقى في المنتجات الجاهزة للأكل المبردة.

ويُقدر أن نحو 33 شخصًا يتوفون سنويًا في بريطانيا بسبب السالمونيلا المنقولة عبر الطعام، وفقًا لدراسة نشرت في BMJ Open Gastroenterology.