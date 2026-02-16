تعرضت منصة «x» لعطل تقني مفاجئ أدى إلى توقفها عن العمل لدى عدد كبير من المستخدمين، واختفاء تغريدات العديد من الحسابات على المنصة، اليوم (الإثنين).

وأثناء هذا العطل، بقيت الحسابات كما هي، غير أن التغريدات لا تظهر، فيما لم تصدر الشركة توضيحاً رسمياً.

يذكرأن منصة «x» قد تعرضت لسلسلة من الأعطال الفنية في الآونة الأخيرة.