ضربت أمطار غزيرة ورياح عاتية، اليوم، أجزاء واسعة من الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا، متسببة في شلل ملحوظ بحركة النقل وإغلاق عدد من الطرق الحيوية، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان، وتأجيل معظم الرحلات الجوية من وإلى العاصمة ويلنجتون.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شركة طيران نيوزيلندا علّقت عملياتها في مطارات ويلنجتون ونابيير وبالمرستون نورث، في ظل الظروف الجوية القاسية التي أعاقت حركة الطيران.

وأكدت السلطات أن أكثر من 30 ألف عقار تضرروا بانقطاع الكهرباء، من بينهم نحو 10 آلاف مشترك في مناطق متفرقة من الجزيرة، فيما تتواصل جهود فرق الطوارئ للتعامل مع الأضرار الواسعة التي خلفتها العاصفة.

ودعت الجهات المعنية السائقين إلى تجنب التنقل غير الضروري، بينما أغلقت عدة مدارس أبوابها احترازياً. ومن المتوقع أن تتجه العاصفة نحو الجزيرة الجنوبية غداً الثلاثاء، وسط تحذيرات رسمية من استمرار الاضطرابات وتصاعد تأثيرات الطقس السيئ.