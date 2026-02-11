أعطت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر النهائي لصفقة الاستحواذ الأكبر في تاريخ شركة «قوقل»، بعد موافقتها الرسمية على اندماج شركة «قوقل» مع شركة Wiz الإسرائيلية المتخصصة في الأمن السيبراني، في صفقة تُقدر قيمتها بنحو 32 مليار دولار.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، في بيان رسمي أمس، أن تقييمها الشامل للصفقة أظهر أنها لا تثير مخاوف جدية بشأن المنافسة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ولا تؤدي إلى الحد من الخيارات المتاحة أمام العملاء في أسواق خدمات الحوسبة السحابية أو الأمن السيبراني.

تفاصيل الصفقة التاريخية

وأُعلن عن الصفقة لأول مرة في مارس 2025، وتُعد أكبر عملية استحواذ على شركة تكنولوجيا إسرائيلية في التاريخ، وفي الوقت ذاته أكبر صفقة استحواذ تقوم بها «قوقل» على الإطلاق، متجاوزة بفارق كبير صفقة شراء «موتورولا» «موبيليتي» عام 2012 بقيمة 12.5 مليار دولار.

تعمل شركة Wiz التي تأسست عام 2020 في مجال أمن الحوسبة السحابية، وتقدم حلولاً متقدمة لكشف الثغرات الأمنية وحماية البنية التحتية السحابية للشركات الكبرى. وتشتهر الشركة بنموها السريع للغاية، إذ وصلت قيمتها السوقية إلى مستويات مرتفعة في فترة قياسية، ما جعلها هدفاً إستراتيجياً مهماً لعمالقة التكنولوجيا.

شركة Wiz الإسرائيلية المتخصصة في الأمن السيبراني.

تأثير الصفقة على «قوقل كلاود»

من المتوقع أن يعزز الاستحواذ بشكل كبير قدرات Google Cloud في مجال الأمن السيبراني، خصوصاً في مواجهة التهديدات المتزايدة على البنية التحتية السحابية، ويمنحها ميزة تنافسية أقوى أمام منافسين مثل مايكروسوفت (Azure) وأمازون (AWS) في سوق خدمات الأمن السحابي.

لماذا لجأت «قوقل» إلى المفوضية الأوروبية؟

اختارت «قوقل» تقديم الصفقة مباشرة إلى المفوضية الأوروبية بموجب لائحة الاندماج الأوروبية، للحصول على قرار مركزي موحد يغطي كامل الاتحاد الأوروبي، بدلاً من الخضوع لمراجعات منفصلة وطويلة في دول أعضاء مثل إيرلندا وقبرص والسويد، حيث توجد مقرات بعض الشركات التابعة أو لها أنشطة كبيرة.

مع حصول الصفقة على موافقة الاتحاد الأوروبي، تكون «قوقل» قد اجتازت أحد أهم الحواجز التنظيمية الرئيسية. ومن المتوقع أن تستمر الإجراءات التنفيذية لإتمام الصفقة خلال الأشهر القادمة، بانتظار استكمال أي موافقات تنظيمية أخرى محتملة في أسواق كبرى أخرى (إن وجدت).