في مشهد صادم يروي صراع الإنسان مع قوى الطبيعة، فقد صياد زامبي حياته بطريقة مأساوية لم يتوقعها أحد، بعد مطاردة قاتلة من اثنين من أضخم أعداء البشر في البرية: الفيلة وتمساح النيل.

كان الصياد دين نيريندا (52 عاماً) عائداً من رحلة صيد مع صديقين، حين فوجئ بقطيع من الفيلة العملاقة يغلق طريقه. وفي لحظة رعب مطلقة، ركض نحو نهر لوانغوا محاولاً النجاة، لكن النهر كان يخبئ له نهاية صادمة، إذ باغته تمساح ضخم على الفور، فعض فخذه الأيمن بعنف هائل، وحاول نيريندا مقاومته بعصا في يده، لكن قوة التمساح كانت أكبر. زحف خارج الماء لفترة قصيرة، بينما رفيقاه يراقبان الرعب، إلا أن النزيف الحاد أنهى حياته، وسقط على الأرض ضحية لجريمة الطبيعية.

يذكر أن نهر لوانغوا (الذي يمر عبر متنزه جنوب لوانغوا الوطني) ليس فقط موطناً لتماسيح النيل الأكثر خطورة في أفريقيا، بل يُعرف أيضاً بالتجمع الهائل للفيلة حوله، ما جعله مسرحاً لكارثة طبيعية مميتة. ولهذا دعت السلطات السكان والسياح إلى توخي أقصى درجات الحذر، مشيرة إلى ضرورة إقامة أسوار حماية وتطبيق إجراءات وقائية عاجلة لتجنب حوادث مماثلة قد تتحول إلى مآسٍ.