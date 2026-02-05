فوضى في الجو على متن طائرة بريطانية لمدة 3 ساعات.. ما القصة؟

شهدت رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية (British Airways)، متجهة من مطار لندن هيثرو إلى جامايكا، حالة من الفوضى غير المعتادة، بعدما بدأ عدد من الركاب بالغناء ورفع الأصوات وإلقاء مواعظ دينية على متن الطائرة، في مشهد استمر لنحو ثلاث ساعات، وفقًا لوسائل إعلام بريطانية.

وبحسب ماكسين مونرو (56 عامًا)، وهي ممرضة من منطقة كرويدون، فقد اندلعت الأحداث بعد نحو ساعة واحدة من إقلاع الرحلة، وقالت مونرو، التي نشرت مقاطع مصوّرة لما جرى على حسابها في تطبيق (تيك توك)، إن الغناء والوعظ استمرا لأكثر من ساعتين ونصف الساعة.



وتُظهر مقاطع الفيديو رجلًا يقف على مقعده وهو يعظ بقية الركاب، في حين وقف آخرون على مقاعدهم لتصوير المشهد، بينما كانت امرأة أخرى تسير بين الممرات مشجعة الركاب على الانضمام إلى الغناء الجماعي.

وقالت مونرو تعليقًا على ما حدث: «من الطبيعي أحيانًا أن يدعو شخص قبل الإقلاع، أو أن تسمع دعاءً أثناء اضطرابات جوية، لكن ليس بهذا الشكل وعلى هذا النطاق، كنت مندهشة أن يحدث ذلك ونحن على ارتفاع 40 ألف قدم، في مرحلة ما شعرت أننا بحاجة إلى الهدوء والراحة».

وأشارت إلى أن بعض الركاب واصلوا الوقوف على المقاعد رغم إضاءة علامة ربط الأحزمة، وهو ما أثار قلق عدد من المسافرين، مضيفة أن كثيرين قالوا إنهم «لن يتمكنوا من تحمّل رحلة كهذه».

ونفت مونرو أن يكون الكحول سببًا فيما جرى، بعدما تساءل بعض المتابعين على مواقع التواصل عمّا إذا كانت الطائرة تواجه خطرًا، مؤكدة: «لا، الطائرة لم تكن في أي خطر على الإطلاق».

وقد أثارت المقاطع المصوّرة، التي نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، انقسامًا حادًا في آراء المتابعين، ففي حين رأى البعض أن ما جرى تصرّف إيجابي وبعث على الطمأنينة، عبّر آخرون عن غضبهم الشديد.



وكتب أحد المعلقين: «هذا ما نحتاجه في كل رحلة! الرجل كان يحمي الجميع وليس نفسه فقط».

في المقابل، قال آخر: «هذا كان سيغضبني كثيرًا»، بينما علّق ثالث بلهجة حادة معبرًا عن انزعاجه الشديد مما حدث.

من جانبها، أوضحت مونرو أنها حاولت التعامل مع الموقف بتسامح، رغم غرابته، إلا أن الحادثة أعادت فتح النقاش حول حدود السلوك المقبول على متن الطائرات، وحق الركاب في الهدوء والراحة أثناء الرحلات الطويلة.