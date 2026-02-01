كشفت دراسة علمية حديثة أجرتها جامعة تشالمرز للتكنولوجيا في السويد بالتعاون مع مستشفى جامعة أوسلو في النرويج إمكانية رصد مؤشرات حيوية لمرض باركنسون من خلال تحليل الدم، قبل ظهور الأعراض الحركية للمرض بعشرات السنين.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة npj Parkinson’s Disease العلمية المتخصصة.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الجهة البحثية، فإن المراحل المبكرة جدًا من المرض تشهد تغيرات داخل الجسم مرتبطة بآليات إصلاح الحمض النووي (DNA) واستجابات الإجهاد الخلوي، وتترك هذه التغيرات بصمات يمكن رصدها في الدم، قبل أن يحدث تلف واسع في خلايا الدماغ.

نافذة ذهبية للتشخيص المبكر

ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف قد يفتح الباب أمام التشخيص المبكر لمرض باركنسون، وهي مرحلة تكون فيها العلاجات أكثر قدرة على إبطاء تطور المرض أو الحد من أضراره العصبية الخطيرة.

وأوضحت الدراسة أن عمليات إصلاح الحمض النووي واستجابات الضغط الخلوي قد تستمر لمدة تصل إلى 20 عامًا لدى المرضى قبل أن تظهر الأعراض الحركية المعروفة، مثل الرعشة وبطء الحركة.

الذكاء الاصطناعي في خدمة الطب

واعتمد فريق البحث على تقنيات التعلم الآلي لاكتشاف أنماط جينية مرتبطة بهذه العمليات، وهي أنماط لم تظهر لدى الأفراد الأصحاء أو المرضى الذين تم تشخيصهم بالفعل في مراحل متقدمة من المرض.

وقالت أنيكا بولستر، الأستاذة المساعدة في قسم علوم الحياة بجامعة تشالمرز وقائدة الفريق البحثي، إن الدراسة حددت ما وصفته بـ«نافذة فرصة مهمة» يمكن خلالها اكتشاف المرض قبل ظهور الأعراض الحركية الناتجة عن تلف الخلايا العصبية في الدماغ.

وأضافت: «كون هذه الأنماط تظهر فقط في المراحل المبكرة ثم تختفي مع تقدم المرض، يجعلها محط اهتمام كبير لفهم آليات المرض وتطوير علاجات مستقبلية».

نحو فحوصات دم واسعة النطاق

وأكدت بولستر أن المؤشرات الحيوية التي تم رصدها «تعكس على الأرجح بعض الجوانب البيولوجية المبكرة للمرض»، مشيرة إلى أن ذلك يمهد الطريق أمام اختبارات فحص شاملة عبر عينات الدم، وهي طريقة منخفضة التكلفة وسهلة الوصول مقارنة بالفحوصات العصبية المعقدة.

أمل بعلاجات جديدة

ويخطط الباحثون لمواصلة تطوير أدوات أكثر دقة لرصد هذه الآليات النشطة وفهم كيفية عملها، مع توقعات بأن تصبح تحاليل الدم للتشخيص المبكر لمرض باركنسون أكثر شيوعًا في الممارسة السريرية خلال خمس سنوات.

كما أعرب الفريق عن تفاؤله بإمكانية تطوير أدوية جديدة للوقاية من المرض أو علاجه، سواء عبر ابتكار عقاقير جديدة أو إعادة توظيف أدوية مستخدمة لأمراض أخرى تعمل على الآليات الجينية نفسها.

أرقام مقلقة عالميًا

ويُقدَّر عدد المصابين بمرض باركنسون حول العالم بأكثر من 10 ملايين شخص، وفقًا لمؤسسة باركنسون، بينما يتم تشخيص نحو 90 ألف حالة جديدة سنويًا في الولايات المتحدة وحدها.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الأرقام في الارتفاع، خاصة وأن باركنسون يُعد ثاني أكثر الأمراض العصبية التنكسية شيوعًا بعد الزهايمر.

ورغم التقدم البحثي، لا يوجد حتى الآن علاج شافٍ للمرض، وإنما تقتصر العلاجات الحالية على السيطرة على الأعراض.

أعراض حركية وغير حركية

وتشمل الأعراض الحركية الشائعة: الرعشة، بطء الحركة، تيبس العضلات، صعوبات التوازن والمشي، اضطرابات الخطو، وحالات التجمّد الحركي.

أما الأعراض غير الحركية فتتضمن: فقدان حاسة الشم، اضطرابات النوم، الإمساك، الإرهاق، الاكتئاب أو القلق، صعوبات الكلام والبلع، بطء التفكير، وضعف تعابير الوجه.

تلف دماغي مبكر

من جانبه، أوضح دانش أنور، طالب الدكتوراه في جامعة تشالمرز والمؤلف الأول للدراسة، أن ما بين 50% و80% من الخلايا العصبية المرتبطة بالمرض تكون قد تضررت أو فُقدت بالفعل عند ظهور الأعراض الحركية.

وأضاف: «تمثل هذه الدراسة خطوة مهمة نحو التعرف المبكر على المرض ومواجهة تقدمه قبل أن يصل إلى هذه المرحلة المتقدمة».