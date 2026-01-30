كشفت بيانات ديموغرافية حديثة مفارقة سكانية لافتة، بعدما سجلت نيجيريا خلال عام واحد عدد مواليد يفوق إجمالي المواليد في القارة الأوروبية بأكملها، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في الخريطة السكانية العالمية.

وبحسب معطيات نشرها موقع Brilliant Maps، بلغ عدد المواليد في نيجيريا نحو 7.5 مليون مولود خلال عام 2023، مقابل نحو 6.3 مليون مولود فقط في جميع الدول الأوروبية مجتمعة.

وتأتي هذه الأرقام في وقت تواجه فيه أوروبا أزمة ديموغرافية متفاقمة، مع تراجع حاد في معدلات الخصوبة إلى ما دون مستوى الإحلال السكاني البالغ 2.1 طفل لكل امرأة، وهو الحد الأدنى اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ووفق بيانات صادرة عن يوروستات، لم يتجاوز متوسط الخصوبة في دول الاتحاد الأوروبي 1.38 طفل للمرأة، وهو أدنى مستوى يُسجَّل في تاريخ القارة العجوز، ما ينذر بتداعيات اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد.

في المقابل، تواصل نيجيريا تعزيز موقعها كأكبر دولة من حيث عدد السكان في أفريقيا جنوب الصحراء منذ عام 1991، كما تحتل المرتبة العاشرة عالميًا من حيث عدد السكان.

ومع استمرار وتيرة النمو السكاني المرتفعة، تشير التقديرات إلى أن نيجيريا مرشحة للصعود إلى المرتبة الرابعة عالميًا بحلول عام 2030، بعد الصين والهند والولايات المتحدة، لتصبح لاعبًا ديموغرافيًا رئيسيًا في موازين الاقتصاد والقوة العالمية.