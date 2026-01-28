أثار تفشٍ جديد لفايروس قاتل في الهند مخاوف متجددة من احتمال ظهور جائحة جديدة في آسيا، ما دفع عدة دول إلى إعادة تطبيق إجراءات فحص صحية في المطارات شبيهة بتلك التي فُرضت خلال جائحة كوفيد-19، في محاولة لمنع انتشار العدوى عبر الحدود.

تفشي فايروس نيباه في الهند

وأكدت السلطات الصحية في ولاية البنغال الغربية شرقي الهند تسجيل خمس إصابات بفايروس نيباه، وهو فايروس نادر شديد الخطورة ينتقل من الحيوانات إلى البشر، وتحديدًا عبر الخفافيش، ويمكن أن يصيب أيضًا الخنازير والإنسان.

ويخضع الفايروس لمراقبة دقيقة من قبل الجهات الصحية العالمية، نظرًا لإمكانية انتقاله من الحيوانات إلى البشر، وفي بعض الحالات من إنسان إلى آخر، في ظل غياب لقاح معتمد أو علاج دوائي محدد.

وارتبط التفشي الحالي بمستشفى خاص في البنغال الغربية، حيث أُصيب ما لا يقل عن خمسة من العاملين في القطاع الصحي في وقت سابق من الشهر الجاري. وقال مسؤولون إن نحو 110 أشخاص خالطوا المصابين وُضعوا في الحجر الصحي كإجراء احترازي.

وأظهرت الفحوصات إصابة طبيب وممرضة وموظف آخر بعد تسجيل أول حالتين لممرض وممرضة من المنطقة نفسها، وصرّح نارايان سواروب نيغام، السكرتير الرئيسي لإدارة الصحة ورعاية الأسرة في الولاية، أن إحدى الممرضتين في حالة حرجة بعد إصابتها بحمى شديدة ومشكلات تنفسية بين ليلة رأس السنة وبداية يناير.

وأضاف أن الممرضة، التي ترقد حاليًا في غيبوبة، يُعتقد أنها التقطت العدوى أثناء علاج مريض كان يعاني من أعراض تنفسية حادة، وتوفي قبل أن تُجرى له فحوصات تأكيدية لفايروس نيباه.

تشديد إجراءات المطارات في آسيا

وفي رد فعل سريع، أعلنت وزارة الصحة العامة في تايلند بدء تطبيق فحوصات صحية على المسافرين القادمين من البنغال الغربية عبر المطارات الرئيسية، تشمل قياس الحرارة ورصد أعراض مثل الصداع، التهاب الحلق، القيء، وآلام العضلات، إلى جانب توزيع بطاقات تحذيرية صحية توضح كيفية التصرف في حال ظهور أعراض مرضية.

كما شدد مطار فوكيت الدولي إجراءات التعقيم والتنظيف نظرًا لوجود رحلات مباشرة مع المنطقة المتأثرة، رغم عدم تسجيل أي إصابات داخل تايلند حتى الآن، وأفادت تقارير محلية بإمكانية نقل المسافرين الذين تظهر عليهم أعراض خطيرة إلى مرافق حجر صحي.

من جانبها، رفعت نيبال مستوى التأهب في مطار تريبهوفان الدولي في كاتماندو، وكذلك عند المعابر البرية مع الهند، أما تايوان فأعلنت عزمها إدراج فايروس نيباه ضمن الفئة الخامسة للأمراض المُبلّغ عنها، وهي أعلى تصنيف للأمراض الناشئة الخطيرة، ما يستدعي الإبلاغ الفوري وفرض إجراءات رقابية مشددة في حال تسجيل أي حالة.

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض في تايوان استمرار العمل بتحذير السفر من المستوى الثاني (الأصفر) لولاية كيرالا جنوب غربي الهند، داعية المسافرين إلى توخي الحذر.

ورغم عدم تسجيل أي إصابات خارج الهند حتى الآن، وعدم وجود مؤشرات على انتقال الفايروس إلى الولايات المتحدة أو أمريكا الشمالية، فإن سرعة الاستجابة الإقليمية تعكس القلق البالغ من خطورة المرض.

خطورة فايروس نيباه

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تتراوح نسبة الوفيات الناتجة عن فايروس نيباه بين 40 و75%، نتيجة مضاعفات خطيرة تشمل الفشل التنفسي والتهاب الدماغ، ورغم ندرته، يحذر الخبراء من أن الفايروس قد يكون مدمرًا عند تفشيه.

ويُعد نيباه مرضًا حيواني المنشأ، ينتقل من الحيوانات إلى البشر، وغالبًا عبر الخفافيش آكلة الفاكهة، أو من خلال تناول أطعمة ملوثة بإفرازاتها، كما سُجل انتقاله بين البشر، لا سيما بين أفراد الأسرة والعاملين في الرعاية الصحية.

أعراض فايروس نيباه

وتبدأ الأعراض عادة بحمى وصداع وآلام عضلية وقيء والتهاب في الحلق، وقد تتطور سريعًا إلى اضطرابات عصبية حادة، ونوبات صرع، وغيبوبة خلال 24 إلى 48 ساعة في الحالات الشديدة.

علاج فايروس نيباه

ولا يوجد حتى الآن لقاح أو علاج محدد للفايروس، ويعتمد الأطباء على الرعاية الداعمة المكثفة للتعامل مع المضاعفات التنفسية والعصبية.