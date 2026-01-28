تتوقع الأسواق إعلان مجلس الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي اليوم، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستواها الحالي البالغ 3.6%، وتجاهل دعوات الرئيس دونالد ترمب المتكررة لخفض الفائدة بعد ثلاث تخفيضات متتالية بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة خلال العام الماضي.



ومع ذلك، ثمة مؤشرات على استقرار معدل البطالة وإمكانية انتعاش الاقتصاد. في الوقت نفسه، لا يزال التضخم أعلى بكثير من هدف مجلس الاحتياطى الفيدرالي البالغ 2%.



سياسة نقدية



ومن القضايا الرئيسية التي من المرجح أن يتناولها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في مؤتمره الصحفي اليوم، هي المدة التي سيبقى فيها المجلس على سياسته النقدية الحالية.



ولا تزال لجنة تحديد أسعار الفائدة منقسمة بين مسؤولين يعارضون المزيد من التخفيضات حتى ينخفض التضخم، وآخرين يرغبون في خفض أسعار الفائدة لدعم التوظيف بشكل أكبر.



ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن يخفض المجلس أسعار الفائدة مرتين هذا العام، وأن يكون ذلك على الأرجح في اجتماع يونيو القادم أو بعده.



دعم الاقتصاد



ويأتي اجتماع مسؤولي مجلس الاحتياطى الفيدرالي هذا الأسبوع في ظل ضغوط غير مسبوقة من إدارة ترمب.



وكان الهدف من تخفيضات أسعار الفائدة التي أقرها البنك المركزي في العام الماضي هو دعم الاقتصاد ومنع تدهور حاد في سوق العمل، بعد تباطؤ التوظيف بشكل ملحوظ في أعقاب الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على كل الواردات الأمريكية تقريبا في أبريل الماضي.