سجل الذهب خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، متأثراً بارتفاع الدولار ومخاوف التضخم الناجمة عن الحرب في إيران، والتي أثرت سلباً على توقعات خفض أسعار الفائدة.



وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 5019.25 دولار للأونصة، مسجلاً انخفاضاً أسبوعياً بأكثر من 2.9%.



ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل 1.25% إلى 5061 دولارا، لتعمق خسائرها الأسبوعية إلى 1.9%.



وسجل مؤشر الدولار ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 1.4%، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 3.8% إلى 80.12 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 5.03% إلى 2042.08 دولار، وتراجع البلاديوم 4.06% إلى 1555.85 دولار.