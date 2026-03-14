تشهد محلات بيع الشوكولاتة إقبالًا متصاعدًا من المتسوقين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، تزامنًا مع الاستعدادات لعيد الفطر، إذ يحرص كثير من الأهالي على شراء علب الشوكولاتة الفاخرة لتقديمها كهدايا في الزيارات العائلية والمناسبات المرتبطة بالعيد.



ورصدت جولة ميدانية لـ«عكاظ» نشاطًا ملحوظًا داخل عدد من المتاجر المتخصصة، حيث ازدانت الواجهات بعلب الهدايا الفاخرة والتغليفات الأنيقة المصممة خصيصًا لموسم العيد، وسط تنافس بين المحلات لتقديم تشكيلات متنوعة تلبي مختلف الأذواق.



وأوضح أصحاب محلات أن الطلب يرتفع بشكل واضح في الأيام الأخيرة من رمضان، خصوصًا على العلب الفاخرة التي تضم تشكيلة من الشوكولاتة البلجيكية والسويسرية، إضافة إلى الأصناف المحشوة بالمكسرات أو التمور، والتي تحظى بإقبال كبير خلال موسم العيد.



وقال أحد بائعي الشوكولاتة عبدالله الغامدي، إن العشر الأواخر من رمضان تعد من أكثر الفترات نشاطًا لمحلات الشوكولاتة، مبينًا أن الإقبال يتزايد مع اقتراب عيد الفطر، حيث يفضل كثير من المتسوقين تقديم الشوكولاتة كهدايا في الزيارات العائلية. وأضاف أن المحلات تحرص في هذه الفترة على توفير تشكيلات متنوعة وتصاميم تغليف مميزة تتناسب مع أجواء العيد.



وأشار عاملون في القطاع إلى أن الاستعداد لهذه الفترة يبدأ مبكرًا من خلال توفير كميات إضافية من المنتجات، إلى جانب طرح عروض موسمية وتقديم صناديق هدايا جديدة تجمع بين تنوع النكهات والتغليف الفاخر.



من جهتهم، أكد عدد من المتسوقين أن الشوكولاتة أصبحت من أكثر الهدايا انتشارًا في الأعياد والمناسبات، نظرًا لتنوعها وسهولة تقديمها، إضافة إلى ما تضفيه من لمسة أنيقة على تبادل الهدايا بين الأقارب والأصدقاء.



وتعكس الحركة المتزايدة داخل محلات الشوكولاتة في هذه الأيام أجواء الاستعداد المكثف لاستقبال عيد الفطر، حيث تشهد الأسواق ذروة نشاطها الشرائي، فيما تبقى الشوكولاتة ضمن أبرز خيارات الهدايا التي تحظى بإقبال واسع.