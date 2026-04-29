فيما انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في الـ24 من أبريل الجاري، وذلك بحسب بيانات صدرت اليوم، عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وذلك بأكثر من التوقعات التي أشارت إلى انخفاضها بمقدار 100 ألف برميل؛ شهدت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام قفزةً قياسيةً لتتخطى حاجز 6 ملايين برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، وذلك في ظل سعي المشترين الدوليين لإيجاد بدائل لإمدادات الشرق الأوسط المتأثرة بتداعيات الحرب.



ارتفاع كبير



وأظهرت بيانات صدرت، اليوم (الأربعاء)، عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفاع صادرات النفط الخام إلى 6.438 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 24 أبريل من 4.798 مليون في الأسبوع السابق، و4.12 مليون برميل في الأسبوع المناظر من العام الماضي.



وساهم هذا الارتفاع الكبير في صادرات الخام الأسبوعية في دفع إجمالي الشحنات الأمريكية من النفط والوقود إلى الخارج نحو مستوى قياسي جديد عند 14.179 مليون برميل يومياً.



وبينما تحافظ الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار هش، لا يزال مشترو النفط في جميع أنحاء العالم يعانون من أسوأ اضطراب في إمدادات الطاقة العالمية في التاريخ.